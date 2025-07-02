Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyonun Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trajik Kaza

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, freni boşalan bir kamyonun karıştığı kazada yaralananlardan biri hastanede hayatını kaybetti. Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, önceki gün Balıkesir yönüne giderken Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak devrildi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonucunda ağır yaralanan İbrahim Sakin, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yaşamını yitirdi. Sakin'in cenazesinin, bugün Küçükkuyu'nun Ahmetçe köyünde ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

Ayrıca, kaza anında bankta otururken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan Satılmış Arslan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralılar Bektaş Duran ve Suriye uyruklu Subhi El Aziz'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmektedir.

Olayın detayları ile ilgili incelemeler devam ederken, bu kaza Çanakkale'deki trafik güvenliği konusunda endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 1'i yaya toplam 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 1'i yaya toplam 4 kişi yaralandı.