DOLAR
39,8 0,09%
EURO
46,99 0,25%
ALTIN
4.279,86 -0,07%
BITCOIN
4.287.950,2 -1,74%

Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyonun Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de freni boşalan kamyonun karıştığı kazada ağır yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:25
Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyonun Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trajik Kaza

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda, freni boşalan bir kamyonun karıştığı kazada yaralananlardan biri hastanede hayatını kaybetti. Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, önceki gün Balıkesir yönüne giderken Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak devrildi.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonucunda ağır yaralanan İbrahim Sakin, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yaşamını yitirdi. Sakin'in cenazesinin, bugün Küçükkuyu'nun Ahmetçe köyünde ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

Ayrıca, kaza anında bankta otururken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan Satılmış Arslan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralılar Bektaş Duran ve Suriye uyruklu Subhi El Aziz'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmektedir.

Olayın detayları ile ilgili incelemeler devam ederken, bu kaza Çanakkale'deki trafik güvenliği konusunda endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 1'i yaya toplam 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 1'i yaya toplam 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı
2
200 Kadın, Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü Keşfetti
3
Kore Gazisi Halil Kanar, Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı
5
İranlı Yahudi Toplumu Liderinden İsrail Saldırılarına Dair Açıklama
6
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!