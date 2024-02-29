Çanakkale'de göçmen mesaisi: 73 düzensiz göçmen ele geçirildi

Ayvacık ilçesindeki Kösedere, Babadere ve Küçükkuyu’da bulunan Mıhlı Yol Kontrol noktaları, göçmen kaçakçılığına karşı ortak operasyona sahne oldu. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, belirlenen bölgelerde eş zamanlı baskın yaptı.

Afganistanlı 73 kaçak göçmen, 2 araç içinde yakalandı. 37’si çocuk olan bu göçmenler, Ayvacık’taki Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. İnsan ticareti suçlamasıyla tutuklanan V.Ş.S, A.Ş, K.S, H.B. ve O.Y, jandarmada sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Ele geçirilen 2 araç ve sürat botları, yediemin otoparkına kaldırıldı.