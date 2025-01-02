Çanakkale'de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale’de İnsan Kaçakçılığına Geçit Yok

Çanakkale'de polis ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 araçta gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 6 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı. Aynı operasyonda, insan kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarının kullandığı 2 aracı takibe alarak gerekli aramaları gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, göçmenlerin yanı sıra kaçakçılık yaptığı değerlendirilen S.D. ve E.C. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler sonrasında Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, bölgedeki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkati çekiyor.