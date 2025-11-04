Çanakkale'de Jandarma Denetimleri: 8 Kişi Tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın 27 Ekim-2 Kasım denetimlerinde 12 bin 986 kişi ve 3 bin 556 araç sorgulandı; JASAT çalışmasında yakalanan 18 şahıstan 8’i tutuklandı.