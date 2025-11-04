Çanakkale'de Jandarma Denetimleri: 8 Kişi Tutuklandı
Denetim ve yakalamalarda kritik rakamlar
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında kent genelinde planlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında 12 bin 986 şahıs ve 3 bin 556 araç sorgulandı.
Ekipler tarafından 33 aranan şahıs ve 2 araç yakalandı.
Jandarma dedektifleri JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda yakalanan 18 şahıstan 8’i tutuklandı.
