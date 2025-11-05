Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Çanakkale merkez ve Biga'da 21 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen operasyonda 27 elektronik sigara ve dedektör ekipmanları ele geçirildi; 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:57
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu

Jandarma ekipleri iki ayrı olayı soruşturuyor

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında merkez ve Biga ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında toplam 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesinde ele geçirilenler arasında 27 adet elektronik sigara, 2 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı, 2 adet dedektör bataryası, 3 adet kulaklık, kazma ve çakı yer aldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE MERKEZ VE BİGA İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE MERKEZ VE BİGA İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE MERKEZ VE BİGA İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi