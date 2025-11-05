Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu
Jandarma ekipleri iki ayrı olayı soruşturuyor
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında merkez ve Biga ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında toplam 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesinde ele geçirilenler arasında 27 adet elektronik sigara, 2 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı, 2 adet dedektör bataryası, 3 adet kulaklık, kazma ve çakı yer aldı.
Soruşturma kapsamında yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
