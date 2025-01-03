Çanakkale'de Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Feci Kaza: 1 Çizgi Sonrası Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleşen iki kamyonetin çarpıştığı kazada, sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Olay, Ezine çıkışında bulunan Üsküfçü Kavşağı'nda meydana geldi. T.B. yönetimindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet ile H.E.'nin kullandığı 17 ADZ 869 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen ekipler, T.B.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.E.'nin tedavisi Ezine Devlet Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.