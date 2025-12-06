Çanakkale'de Kaybolan Alzheimer Hastası Şefika Avcı Ölü Bulundu
Olayın Detayları
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ozancık köyünde kaybolan Alzheimer hastası Şefika Avcı (90) hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Köyde yaşayan Avcı’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma ekipleri, saat 10.00 civarında Avcı’nın cansız bedenini bir su havuzu içinde buldu.
Avcı’nın cesedi Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.
