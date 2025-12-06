Çanakkale'de Kaybolan Alzheimer Hastası Şefika Avcı Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Şefika Avcı, Ozancık köyünde su havuzunda ölü bulundu; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 19:09
Olayın Detayları

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ozancık köyünde kaybolan Alzheimer hastası Şefika Avcı (90) hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Köyde yaşayan Avcı’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma ekipleri, saat 10.00 civarında Avcı’nın cansız bedenini bir su havuzu içinde buldu.

Avcı’nın cesedi Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

