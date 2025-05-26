Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin 160 Kişilik Arama Ekibi Görevde

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu bulmak için başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 160 personelin yanı sıra 39 araç, 10 dron ve 11 iz takip köpeği ile yürütülen çalışmalar, Gürleyik Şelalesi mevkisinde yoğunlaştırılmış durumda.

Geçtiğimiz gün düzenledikleri yürüyüş etkinliğinde Bartu’nun kaybolduğunu fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bu ihbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT ekipleri ve dalgıçlar, arama kurtarma köpekleriyle birlikte harekete geçti.

Valilikten Açıklama

Çanakkale Valiliği'nden gelen açıklamada, arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı'nın 25 kişilik asayiş timi, 1 iz takip köpeği ve 2 dron ile destek verdiği belirtildi. Ek olarak, AFAD'dan 6 kişilik arama kurtarma ekibi ve 1 dron, AKUT’tan ise 5 kişilik bir ekip ve köylülerden oluşan gönüllülerle toplamda yaklaşık 50 kişi bölgedeki çalışmalara katılmaktadır. Ayrıca, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nden 70 kişilik AFAD ekibi de bölgeye yönlendirilmiştir.

“Zamanla Yarışıyoruz”

AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adil Bartu’nun sosyal arkadaş grubuyla yürüyüş etkinliği sırasında kaybolduğunu belirtti. Bartu'nun saat 16.00 civarında gruptan ayrıldığını ve saat 17.20'de kaybolduğuna dair ihbar alındığını kaydeden Artun, arama çalışmalarının dereceli bir şekilde yoğunlaştığını ifade etti.

Artun, “Bartu’yu arama çalışmaları, Çanakkale AFAD’ın yanı sıra 8 farklı ilde görevli ekipler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, komando timleri ve İHH gönüllülerinin katılımıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla 160 personel, 39 araç, 10 dron ve 11 iz takip köpeği ile Adil Bey'i arama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut şartlar içinde sınırları zorluyoruz çünkü zamanla yarıştığımız bir süreç. Bununla ilgili bir zaman mefhumumuz yok. Adil Bey'i bulana kadar devam edeceğiz.” dedi.

Bartu’nun ailesi ise Adatepe köyünde umutlu bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Ekipler, arama çalışmalarına ilişkin planlamalarını yaptıktan sonra iz takip köpekleri eşliğinde alana giriş yapmış durumdalar. Ayvacık Kaymakamı Salih Sak da olay yerinde bulunarak, AFAD İl Müdürü Artun'dan bilgi aldı. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca da sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımıcısı Adil Bartu'nun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımıcısı Adil Bartu'nun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.