Çanakkale'de Kayıp Kadın Su Kuyusunda Ölü Bulundu

Çanakkale'de Kayıp Kadın Bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Havva Ş. (67) isimli kadının cesedi bir su kuyusunda bulundu. Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile birlikte Kocayayla köyü'ne giden Havva Ş., sebze bahçelerine gitti. Ancak eve dönmemesi üzerine ciddiyet arz eden durum, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan bir kuyuda tespit edildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.