Çanakkale'de Kentsel Dönüşüm Konferansı: Riskli Binalara Dikkat!

Çanakkale'de Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme Konferansı Yapıldı

Çanakkale'deki Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansı, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Kurucu Başkanı Sinan Türkkan'ın öncülüğünde gerçekleşti. Türkkan, Türkiye'deki 20 milyon binanın yaklaşık %50-60'ının problemli olduğunu belirterek, kentsel dönüşümün önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Deprem Gerçeği ve Şehir Güvenliği

Türkkan, depremlerin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dünyada kıtaların hareketi durmayacak; depremlerle nasıl yaşanacağını öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandı. Çanakkale'nin de bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Türkkan, burada yer ivmesinin 0,3-0,7 G arasında olmasının yıkıcı etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

İlginç Gözlemler ve Gereklilikler

Türkkan, binaların zemin durumunun, yani dolgu zeminlerin sıvılaşma riski taşıdığını belirterek, "Yaşadığımız binaları depremden sonra ayakta kalacak şekilde güçlendirmeliyiz" dedi. Deprem yönetmeliklerinin tarih boyunca mevcut olduğunu hatırlatan Türkkan, eski binaların çoğunun mevcut yönetmeliklere uygun olmadığını ifade etti.

Kentsel Dönüşümün Fırsatları

Sinan Türkkan, kentsel dönüşümün doğru uygulandığında önemli bir fırsat yaratabileceğini belirtti. "Türkiye'de binaların yenilenmesi için yalnızca İstanbul'da 500 milyar dolara ihtiyaç var" diyen Türkkan, bu durumda kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Türkiye Genelinde Bina Güçlendirme İhtiyacı

Türkkan, ruhsatlı ve iskanlı binaların güçlendirebileceğini, ancak imar barışına başvuruda bulunmayan kaçak yapılarla ilgili risklerin de olduğuna dikkat çekti. Türkiye genelinde 20 milyon bina bulunmakta ve bunların yalnızca 10 milyon 500 bini proje dışında olduğu için tehlike arz ediyor.

Konferansa AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Şube Başkanı Burç Naşit Ongan ve birçok iş insanı katıldı.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Kurucu Başkanı Sinan Türkkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezinde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansında konuştu.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Kurucu Başkanı Sinan Türkkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezinde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansında konuştu.