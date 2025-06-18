Çanakkale'de Motosiklet Sürücüleri Gözaltına Alındı: Trafikte Çirkin Manzara

Çanakkale'de Motosiklet Trafik Tehdidi: Gözaltılar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan iki motosiklet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Çanakkale Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Biga'ya bağlı Balıklıçeşme köyünde motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yaparak trafikte yarıştığı bilgisi alındı.

Jandarma Harekete Geçti

Edinilen bilgilere göre, ilgili ihbar üzerine jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri belirlenen iki sürücüyü yakalayarak gözaltına alırken, kullandıkları dört plakasız motosiklet de otoparka çekildi.

Trafik İhlali Cezası

Trafik güvenliğini tehdit eden bu eylemleri dolayısıyla sürücülere toplam 56 bin 673 lira idari para cezası uygulandı. Olay, Biga halkında ciddi bir tepki yarattı ve trafikte bu tür davranışların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafiği tehlikeye atan 2 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.