Çanakkale'de Ölü Caretta Caretta Ulaşıldı

Çanakkale'de Ölü Caretta Caretta Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde, denize giren tatilciler tarafından ölü bir caretta caretta deniz kaplumbağası bulundu.

Özellikle yaz sezonunda yoğun olarak ziyaret edilen bu turizm merkezinde, sahile vuran caretta caretta, tatilciler tarafından fark edildi. Olayın ardından, vatandaşlar durumu Ayvacık Belediyesi'ne bildirerek yardım talep ettiler.

Belediye ekipleri, sahilde bulunan caretta caretta ölüsünü alarak uygun bir alana gömülmek üzere götürdü.

Durumu Fark Eden Tatilcinin Açıklamaları

Ölü caretta carettayı bulan tatilci Emrah Sezer, uzaktan gördüklerinde öncelikle bir ceset zannettiklerini, ancak yaklaştıklarında bunun bir deniz kaplumbağası olduğunu anladıklarını dile getirdi. Sezer, kıyıya yakın bir noktada gördükleri hayvanı sahile çıkardıklarını ve yetkililere haber verdiklerini belirtti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.