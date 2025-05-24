Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine İlçesindeki Orman Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesi, Çarıksız köyü Kayalı Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Yangına, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Ekiplerin cesur müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.