Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Doğancılar köyü Karapınar mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, hemen olay yerine orman personeli, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına; 4 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı ve sonrasında bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre, 1 dönümlük orman gençleştirme alanında hasar meydana geldi.

Olay yerinde, Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış ve Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş da incelemelerde bulunarak gelişmeleri yakından takip etti.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.