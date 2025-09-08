Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi; ekiplerin çalışmaları bölgedeki tüm noktalarda devam ediyor.

Okullarda tahliye ve inceleme

Fen ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle, bir kısmı servislerle okuldan ayrıldı.

Yangın sonrası Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Toraman müdahaleye ilişkin bilgi verdi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ve karadan 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

Vali Toraman, saat 14.15 itibarıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

