Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale Devam Ediyor

Yangın Çanakkale'de Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde, Dardanos mevkisinde çıkan orman yangını, geniş bir alana yayılarak endişe yarattı. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil, ancak olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki Önlemler Ve Tahliyeler

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediğini belirterek, "Yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır," dedi.

Vali Toraman, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi'nin tahliye edildiğini ve toplamda 2 bin 90 kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini aktardı. Ayrıca, dumandan etkilenen 77 vatandaşın sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Yangınla Mücadele Detayları

Yangına karşı 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz ve 35 itfaiye aracı ile toplamda 760 personel ile mücadele ediliyor. Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü olarak trafiğe açıldığı açıklanırken, saat 19.30 itibarıyla Çanakkale Havaalanı'nın uçuş trafiğine yeniden açıldığı duyuruldu. Yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen vatandaşların geri dönmeye başladığı bildirildi.

Ulaşımda Kısıtlamalar ve Güvenlik Önlemleri

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ile 31'inci kilometreleri arasında ulaşım geçici olarak kapatılırken, emniyet ekipleri sürücüleri alternatif yollar kullanmaları konusunda uyarıyor. **Yerel halk**, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için su ve yiyecek temin ediyor.

Yangın söndürme ekipleri, özellikle Erenköy (İntepe) bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Alevlerin kontrol altına alınması için komandolar da dinamik bir şekilde çalışmalara destek veriyor.

Vatandaşların Destek Çabaları

Yangın söndürme çalışmaları sırasında vatandaşların da aktif bir şekilde destek verdiği görülüyor. Motosikletli vatandaşlar, ekiplerine su ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri temin ediyorlar. Ayrıca, MEB Arama ve Kurtarma Birimi'nin de yangından etkilenen bölgedeki hayvanlara su sağladığı bildirildi.

Yetkililer, olayın gelişimini yakından takip ediyor ve yangınla ilgili resmi bildirimleri yapmaya devam edecekler.

