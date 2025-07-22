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Çanakkale'de Özbek Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'de 63 yaşındaki Özbek kadın evinde ölü bulundu, erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 10:42
Çanakkale'de Özbek Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'de Üzücü Olay: Özbek Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova (63), evinde hareketsiz halde bulundu. Urkasimova'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Urkasimova’yı yerde buldu. Yapılan ilk incelemede, kadın için acı haber geldi ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne otopsi yapılmak üzere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Urkasimova'nın evinde bulunduğu sırada erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.K. (47) şüpheli olarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki...

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki...

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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