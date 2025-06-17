Çanakkale'de Patlamada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Talihsiz Olayda Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki Sağlık-1 Botu'nda yaşanan patlama sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çetin, 12 Haziran tarihinde meydana gelen patlamanın ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Ailesinin Acı Kaybı

Genç yaşta hayatını kaybeden Semih Çetin için, ailesinin yaşadığı Kumkale köyü'nde yarın bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Ailesi, kaybettikleri evladının acısıyla büyük bir üzüntü yaşamaktadır.

Patlamada Bir Diğer Kayıp

Hatırlanacağı üzere, aynı patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi ise memleketi Ordu'da 14 Haziran'da toprağa verilmişti. Bu trajik olay, bölgedeki sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda tartışma başlatmış durumda.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.