DOLAR
39,45 -0,25%
EURO
45,37 0,31%
ALTIN
4.294,82 -0,29%
BITCOIN
4.145.718,55 3,39%

Çanakkale'de Patlamada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 22:28
Çanakkale'de Patlamada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Talihsiz Olayda Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale Kumkale Limanı'ndaki Sağlık-1 Botu'nda yaşanan patlama sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çetin, 12 Haziran tarihinde meydana gelen patlamanın ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Ailesinin Acı Kaybı

Genç yaşta hayatını kaybeden Semih Çetin için, ailesinin yaşadığı Kumkale köyü'nde yarın bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Ailesi, kaybettikleri evladının acısıyla büyük bir üzüntü yaşamaktadır.

Patlamada Bir Diğer Kayıp

Hatırlanacağı üzere, aynı patlamada yaşamını yitiren sağlık personeli Ahmet Seçkin'in cenazesi ise memleketi Ordu'da 14 Haziran'da toprağa verilmişti. Bu trajik olay, bölgedeki sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda tartışma başlatmış durumda.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin...

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin...

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla önemli toplantı yapıldı
2
Ankara MGÜ, Türk-Macar Müzik Diyaloğu Konseri ile Kültürel Bağları Güçlendirdi
3
Nene Hatun'un Anısına Bisikletle 1500 Kilometre Pedal Çeviren Orhan Kotluk'un Yolculuğu
4
Çorum'da Kasıtlı Yangın: 120 Dekar Buğday Tarlasına Zarar Verildi
5
Bitlis Valisi ve Okçular Vakfı Başkanı, Malazgirt Zaferi Etkinlikleri İçin Alanı İnceledi
6
Kars'ta Patlama Sonrası Bodrum Katında Yangın Çıktı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!