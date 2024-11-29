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Çanakkale'de Pompalı Tüfekle İşlenen Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayette 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Ceyhun Kacamer'in cinayetiyle ilgili gelişmeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:51
Çanakkale'de Pompalı Tüfekle İşlenen Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Ceyhun Kacamer'in çalıştığı oto tamirhanesinde yaşamını yitirmesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan güvenlik operasyonu sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Adliyede çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayete karışan zanlılardan Ş.C.K. ve B.K., 26 Kasım'da aralarındaki husumet nedeniyle Ceyhun Kacamer'in (34) çalıştığı İsmetpaşa Mahallesi, 27. Sokak'taki oto tamirhanesine gelerek pompalı tüfekle ateş açmışlardı. Kacamer, olay sonucu hayatını kaybetti.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından Çanakkale-Bursa kara yolu Umurbey Kavşağı'nda 17 AGD 464 plakalı araçta yakalandı. Bu süreçte diğer beş şüpheli de gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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