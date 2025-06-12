Çanakkale'de Sağlık Botu Patladı: 1 Sağlık Personeli Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Kumkale mevkisinde, Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlama sonucunda 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi. Olay, Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabında duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, "Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybeden sağlık personeli için başsağlığı dilekleri ile yaralı vatandaş için acil şifalar temenni edildi. Ayrıca olayla ilgili **adli ve idari soruşturma** başlatıldı.

Valilikten Açıklama

Çanakkale Valiliği, patlamanın detayları ile ilgili yaptığı açıklamada, bugün saat 18.15 civarında Kumkale Balıkçı Barınağı'ndaki botta bir kaza meydana geldiğini vurguladı. Açıklamada, "Kazada 1 teknisyenimiz olay mahallinde hayatını kaybetmiş, 1 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi. Yaralı vatandaşın hastanede tedavi altında olduğu bilgisi de verildi.

Vali Ömer Toraman, olayın ardından Kumkale Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Hayatını Kaybeden Ve Yaralanan Kişilerin Kimlikleri

Patlamada yaşamını yitiren sağlık personelinin isminin Ahmet Seçkin (34) olduğu öğrenildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin ise Semih Çetin (23) olduğu belirtildi. Çetin, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için bölgede bulunduğu sırada yaralandı.

Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiği ve tüm taraflara başsağlığı dilekleri ile acil şifalar temennisinde bulunulduğu vurgulandı.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.