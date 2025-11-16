Çanakkale'de Şarampole Uçan Otomobil: Sürücü İnmeyerek Ekiplere Zor Anlar Yaşattı

Çanakkale Biga çevre yolunda şarampole uçan otomobilde sürücü ve eşi yaralandı; sürücü araçtan inmeyince kurtarma ekipleri uzun uğraş verdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 21:39
Kaza Biga çevre yolu Yenice köyü yakınlarında gerçekleşti

Çanakkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü Kamil O. ile eşi yaralandı. Olay, saat 20.15 sıralarında Biga çevre yolu Yenice köyü yakınlarında yaşandı.

İddialara göre, 35 UDG 63 plakalı otomobili kullanan Kamil O., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çift, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışıldı. Ancak sürücü araçtan inmeyerek müdahaleye engel oldu ve ekipler uzun süre zorluk yaşadı. Yapılan uğraşlar sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında yaralılar, tedavi için Biga Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

