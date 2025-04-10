Çanakkale'de Su Yönetimi Üzerine Zirve: Zirve 17 Başladı

Çanakkale'de Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi Başladı

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle gerçekleşen Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi, açılış töreniyle kapılarını araladı. İki gün sürecek zirve, su yönetimi ve iklimle ilgili konuların derinlemesine ele alınacağı bir platform sunuyor.

Vali Ömer Toraman'dan Kritik Değerlendirmeler

Programın açılışında konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, dünyanın iklim ve su yönetimi konularını tartışmaya devam ettiğini belirtti. Toraman, Çanakkale'de bu organizasyonu düzenleme amacının, il ölçeğinde bir farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. "Dünya gezegeni aslında kapalı bir sistem. Kendi içerisinde dengeleri ve döngüleri var. Uzmanlar, yaklaşık 30 bin yıllık bir döngüden bahsediyor," dedi.

Bugün insanlığın sıcak bir dönemin zirvesinde olduğunu dile getiren Toraman, geçmişte yaşanan soğuk zirvelere atıfta bulundu. "Aslında gezegenin kendine has bir dengesi ve değişimi var. Bu değişimi okuyacak, anlayıp yönetecek olan bizleriz," diyerek mevcut bilgi ve araçların arttığını vurguladı.

ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan Sürdürülebilirlik Vurgusu

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaların önemine değindi. "Su, bizim için çok çok önemli konumda. Bu zirve sayesinde kent olarak Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda katkı sağlamak istiyoruz," dedi. Erenoğlu, atıkların yönetimi ve yeşil dönüşüm konularını gündeme getirdi.

ÇASİAD ve Diğer Katılımcılardan Destek

ÇASİAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bettemir ise Zirve 17'nin geniş kapsamlı bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçarslan, DSİ'nin gerçekleştirdiği yatırımları anlattı. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Erkan Bil ve Zirve 17 Organizasyon Komite Başkanı Prof. Dr. Uğur Cengiz gibi isimler de yer aldı.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından katılımcılara plaket takdimi ile devam edecek. Zirve, yarın sona erecek.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" açılış töreniyle başladı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" açılış töreniyle başladı.