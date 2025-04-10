DOLAR
37,92 0,21%
EURO
42,22 -1,36%
ALTIN
3.813,49 -1,41%
BITCOIN
3.091.592,16 1,71%

Çanakkale'de Su Yönetimi Üzerine Zirve: Zirve 17 Başladı

Çanakkale'de düzenlenen Zirve 17 etkinliği, su yönetimi ve iklim konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:49
Çanakkale'de Su Yönetimi Üzerine Zirve: Zirve 17 Başladı

Çanakkale'de Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi Başladı

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle gerçekleşen Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi, açılış töreniyle kapılarını araladı. İki gün sürecek zirve, su yönetimi ve iklimle ilgili konuların derinlemesine ele alınacağı bir platform sunuyor.

Vali Ömer Toraman'dan Kritik Değerlendirmeler

Programın açılışında konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, dünyanın iklim ve su yönetimi konularını tartışmaya devam ettiğini belirtti. Toraman, Çanakkale'de bu organizasyonu düzenleme amacının, il ölçeğinde bir farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. "Dünya gezegeni aslında kapalı bir sistem. Kendi içerisinde dengeleri ve döngüleri var. Uzmanlar, yaklaşık 30 bin yıllık bir döngüden bahsediyor," dedi.

Bugün insanlığın sıcak bir dönemin zirvesinde olduğunu dile getiren Toraman, geçmişte yaşanan soğuk zirvelere atıfta bulundu. "Aslında gezegenin kendine has bir dengesi ve değişimi var. Bu değişimi okuyacak, anlayıp yönetecek olan bizleriz," diyerek mevcut bilgi ve araçların arttığını vurguladı.

ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan Sürdürülebilirlik Vurgusu

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaların önemine değindi. "Su, bizim için çok çok önemli konumda. Bu zirve sayesinde kent olarak Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda katkı sağlamak istiyoruz," dedi. Erenoğlu, atıkların yönetimi ve yeşil dönüşüm konularını gündeme getirdi.

ÇASİAD ve Diğer Katılımcılardan Destek

ÇASİAD Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bettemir ise Zirve 17'nin geniş kapsamlı bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçarslan, DSİ'nin gerçekleştirdiği yatırımları anlattı. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Erkan Bil ve Zirve 17 Organizasyon Komite Başkanı Prof. Dr. Uğur Cengiz gibi isimler de yer aldı.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından katılımcılara plaket takdimi ile devam edecek. Zirve, yarın sona erecek.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale...

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" açılış töreniyle başladı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale...

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ile Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi" açılış töreniyle başladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı Ziyaret Etti
2
Bakan Göktaş, Doğum Yardımı Başvurularını Açıkladı: 18 Bin 227 Başvuru Yapıldı
3
ABD ve Rusya'nın İstanbul'daki İkinci Büyükelçilik Görüşmesi Tamamlandı
4
İran: ABD Gerçek İrade Gösterirse Nükleer Anlaşma Mümkün
5
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Giresun'da Kızıl Geyik Sürüleri Görüntülendi
7
Manisa'da Don Olayı Tarım Alanlarını Vurdu

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak