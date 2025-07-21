Çanakkale'de Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde meydana gelen kazada, taksi ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 8 kişi yaralandı.

Olay, A.Y. yönetimindeki 17 T 0029 plakalı ticari taksi ile F.K. idaresindeki 16 JUK 80 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazada, sürücü F.K. ile otomobildeki D.Y, A.Y, N.Y, E.Y, S.Ç, D.Ç ve Ç.Ç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Kazanın ardından araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.