Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Hızla Yayılıyor

Çanakkale Lapseki'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 16:49
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey beldesi Gökköy mevkisinde yer alan tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangınla birlikte bölgeden yükselen dumanlar, durumu acil müdahale gerektiren bir hale getirdi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın haberinin alınmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları, hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Özellikle, alevlerin bulunduğu alanın çoğunluğunu kaplayan meyve bahçeleri, rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayılmasına neden oldu.

Ekiplerin yangına yönelik gerçekleştirdiği havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması ve daha fazla zararın önlenmesi açısından çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

