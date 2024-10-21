Çanakkale'de Tazelenme Üniversitesi Programı Hayata Geçti

Çanakkale'de Tazelenme Üniversitesi Programı Açıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde, 60 yaş üzerindeki bireyler için özel olarak tasarlanan Tazelenme Üniversitesi Programı faaliyete geçti. Programın açılışı, üniversitenin Anafartalar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile duyuruldu.

Rektör Erenoğlu’ndan Açıklamalar

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, programın, 60 yaş ve üzeri bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Erenoğlu, "Bu programla birlikte, bireylerin güncel teknoloji, sanatsal beceriler ve çeşitli alanlarda nitelikli eğitim alacaklarını öngörüyoruz. Türkiye genelinde bu alanda sadece dört örnek mevcut, biz beşinci olanı oluşturduğumuz için gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü Eğitim İmkanları

Erenoğlu, eğitimlerin gönüllülük esasına dayalı olarak, 60 yaş üzerindeki bireylere akademisyenler tarafından verileceğini ve şu anda yaklaşık 60 gönüllü eğitmenin bulunduğunu aktardı. Ayrıca, katılımcılara kimlik kartları verileceğini ve sosyal haklardan yararlanacaklarını vurguladı.

Proje ile İlgili Düşünceler

Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar, bu projeyi Çanakkale'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, "60 yaş üzerindeki bireylerin yalnız yaşamaması ve sosyal hayatın içinde yer alması için mücadele verdik" dedi.

Eğitim Programının İçeriği

Tazelenme Üniversitesi Programı katılımcıları, çeşitli alanlarda eğitim alacaklar. Bu alanlar arasında Bilişim Teknolojileri, Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite, Finansal Okuryazarlık, Türk Kahvesi Fincanı Üretimi gibi dersler yer alıyor. Sosyolog Tomris Özgüroğlu, programın uluslararası örneklerinden de bahsederek, Türkiye'de bu tür destekleyici programların daha fazla yaygınlaşmasını gerektiğini kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde, 60 yaş üzerindeki bireylere yönelik Tazelenme Üniversitesi Programı açıldı. Tazelenme Üniversitesi Programı'na katılan Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde, 60 yaş üzerindeki bireylere yönelik Tazelenme Üniversitesi Programı açıldı. Tazelenme Üniversitesi Programı'na katılan Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.