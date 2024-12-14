Çanakkale'de Temizlik Görevlisi Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Yıldız Bileyci (49) adlı temizlik görevlisi, çalıştığı otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, oteldeki iş arkadaşlarının, Bileyci’den bir süre haber alamaması sonucu meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Arkadaşları, Bileyci'nin en son girdiği odaya göz attı ve içerde yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen yetkililere bildiren otel personeli, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, Bileyci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından, Bileyci'nin kesin ölüm nedeni araştırılmaya başlandı ve soruşturma devam ediyor.