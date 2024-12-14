DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.536.727,62 0,27%

Çanakkale'de Temizlik Görevlisi Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otelde çalışan Yıldız Bileyci, odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:04
Çanakkale'de Temizlik Görevlisi Ölü Bulundu

Çanakkale'de Temizlik Görevlisi Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Yıldız Bileyci (49) adlı temizlik görevlisi, çalıştığı otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, oteldeki iş arkadaşlarının, Bileyci’den bir süre haber alamaması sonucu meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Arkadaşları, Bileyci'nin en son girdiği odaya göz attı ve içerde yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen yetkililere bildiren otel personeli, olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, Bileyci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından, Bileyci'nin kesin ölüm nedeni araştırılmaya başlandı ve soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de Motosiklet Kazasında Bir Yaya Hayatını Kaybetti
2
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
3
Dünyanın En Büyük Buz Dağı A23a, Kuzeye Doğru Hareket Ediyor
4
Fransa'nın Kuzeyinde Göçmenler de dahil 5 Kişi Öldürüldü
5
Berlin'de Filistin Dayanışması: İsrail Saldırıları Protesto Edildi
6
Sarıyer'de Feci Kaza: 4 Yaralı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak