DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı, istihdamı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:02
Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı Çanakkale'de Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, bölgesel kariyer fuarlarının istihdama sağladığı katkıları vurguladı.

İstihdamda Dikkat Çeken Gelişmeler

Doç. Dr. Salim Atay, yürütülen Bölgesel Kariyer Fuarları'nın işsizlik başvuru oranını düşürdüğünü, iş kurma potansiyelini artırdığını ve ihracata katkıda bulunduğunu bildirdi. 2019 yılından bu yana farklı illerde düzenlenen kariyer fuarlarının amacı, özellikle büyük şehirler dışındaki illerde istihdamı güçlendirmek.

Kariyer Fuarlarının Önemi

Atay, "Bölgesel Kariyer Fuarları, o şehrin gördüğü en büyük organizasyon. Bu organizasyonlar, yerel çarpan etkisi yaratarak KOBİ'lere nitelikli insan bulma konusunda yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Yetenek Kapısı adlı dijital platformla 2 milyon 240 bin civarında kayıtlı öğrencinin, 14 bin firmanın bulunduğunu belirtti.

Küresel Ölçekte Bir Başarı

Bölgedeki kariyer fuarlarının yanı sıra, global ölçekte büyük bir etki yaratan Yetenek Kapısı platformunun 130 ülkeden öğrenci katılımına zemin hazırladığını ifade eden Atay, platformun %100 ücretsiz olduğunu ve iş verenlerin sistemden memnuniyetle yararlandığını belirtti.

Kayda Değer Katılımlar

Çalıştaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bandırma Valisi İsmail Ustaoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan gibi birçok üst düzey yönetici katılım sağladı. Ayrıca, üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler de etkinlikte yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay çalıştaya katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay çalıştaya katıldı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
4
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
5
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
6
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!