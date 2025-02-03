Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı Düzenlendi

Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı Çanakkale'de Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, bölgesel kariyer fuarlarının istihdama sağladığı katkıları vurguladı.

İstihdamda Dikkat Çeken Gelişmeler

Doç. Dr. Salim Atay, yürütülen Bölgesel Kariyer Fuarları'nın işsizlik başvuru oranını düşürdüğünü, iş kurma potansiyelini artırdığını ve ihracata katkıda bulunduğunu bildirdi. 2019 yılından bu yana farklı illerde düzenlenen kariyer fuarlarının amacı, özellikle büyük şehirler dışındaki illerde istihdamı güçlendirmek.

Kariyer Fuarlarının Önemi

Atay, "Bölgesel Kariyer Fuarları, o şehrin gördüğü en büyük organizasyon. Bu organizasyonlar, yerel çarpan etkisi yaratarak KOBİ'lere nitelikli insan bulma konusunda yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, Yetenek Kapısı adlı dijital platformla 2 milyon 240 bin civarında kayıtlı öğrencinin, 14 bin firmanın bulunduğunu belirtti.

Küresel Ölçekte Bir Başarı

Bölgedeki kariyer fuarlarının yanı sıra, global ölçekte büyük bir etki yaratan Yetenek Kapısı platformunun 130 ülkeden öğrenci katılımına zemin hazırladığını ifade eden Atay, platformun %100 ücretsiz olduğunu ve iş verenlerin sistemden memnuniyetle yararlandığını belirtti.

Kayda Değer Katılımlar

Çalıştaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bandırma Valisi İsmail Ustaoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan gibi birçok üst düzey yönetici katılım sağladı. Ayrıca, üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler de etkinlikte yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay çalıştaya katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay çalıştaya katıldı.