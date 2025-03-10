Çanakkale'de Tüfekli Şüpheliyi Polis Etkisiz Hale Getirdi

Çanakkale'de Tüfekle Sokaktaki Kişiyi Vuran Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Çanakkale'de Burak A, av tüfeğiyle çıktığı balkondan kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vururken, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay, Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Burak A, polislerin silahını bırakması için yaptığı çağrılara aldırış etmeden tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrultarak ateş açtı. Bu esnada, ikna çalışmalarında bulunan F. O.'yu (50) karın bölgesinden yaraladı.

Yaralı şahıs, olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı zamanda, şüphelinin bulunduğu balkonda annesi Ş.A'nın da olduğu görüldü.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt olay yerine gelerek Burak A'yı teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği bölgede, şüphelinin ikna olmaması üzerine polis, daire kapısını kırarak eve girdi ve annesini kurtardı.

Burak A ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda, Burak A'nın hayatını kaybettiği ve bir polis memurunun da elinden hafif bir şekilde yaralandığı belirtildi.

Psikolojik Sorunlar ve İhbar

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Burak A'nın annesi ile birlikte ikamet ettiği ve kendisinin psikolojik sorunları olduğu bildirildi. Ayrıca, Burak A'nın annesine şiddet uyguladığı yönünde ihbarlar alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Polis ekipleri adrese intikal ettiğinde, Burak A eline tüfek alarak balkona çıktı ve annesini rehin aldı. Şüpheli, elindeki tüfekle balkonundan çevredeki vatandaşları tehdit etmeye başladı ve ikna edilmeye çalışılan komşusunu yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır."

Olayın ardından geniş güvenlik önlemleri alındığı ve Burak A'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından, cesedinin savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.