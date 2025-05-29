Çanakkale'de Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı Başladı

Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı Çanakkale'de Gerçekleşti

Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları (İLDEK) Konseyi Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde başladı.

Toplantının açılışında konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, iletişimin günümüzde hızla değişen bir alan olduğuna dikkat çekti. Toraman, hayatın birçok alanında algı ve anlama konusunda karmaşaların yaşandığını belirtti ve bu durumun tüketicileri ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Özellikle, ''doğru bilgiye ulaşmanın'' önemine vurgu yapan Toraman, toplantıda bu ve benzeri konuların masaya yatırılacağına inandığını ifade etti. Toraman, iletişim fakültelerinden mezun olan iletişimcilerin etik anlayışlarının gelişmesi gerektiğini vurguladı.

İletişim Eğitimi ve Stratejik Önemi

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bugün yalnızca iletişim fakültelerinin yöneticilerini değil, aynı zamanda çağın iletişim temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirtti. Erenoğlu, doğru ve etkili iletişimin bireylerin ve toplumların kaderlerini belirleyen stratejik bir amaç haline geldiğini söyledi.

Erenoğlu ayrıca, iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin, medyanın dönüşümünün ve dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Bu konuların artık sadece akademik düzeyde değil, toplumsal ve küresel ölçekte ele alınması gerektiğini vurguladı.

İLDEK'in Vizyonu ve Misyonu

İLDEK Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan, İLDEK'in vizyonunun mezunlarının dünya genelinde rekabet edebilir düzeye ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Arklan, toplantılarda iletişim fakültelerinin potansiyelleri, mevcut sorunları, işbirlikleri ve akreditasyon süreçleri gibi konular üzerinde durulacağını belirtti.

Arklan, toplantıda bilim iletişimi, yeni iletişim teknolojileri ve yapay zeka gibi güncel konulara da değinileceğini sözlerine ekledi.

Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları (İLDEK) Konseyi Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde başladı.

Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları (İLDEK) Konseyi Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde başladı.