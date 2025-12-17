Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, 9-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon kapsamı ve uygulamalar

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda ekipler, sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden toplam 252 uygulama gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 12 bin 214 şahıs ve 3 bin 356 araç sorgulandı.

Şüphelilerin uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları ile kullandıkları tespit edilen 8 şüpheliye ait 5 adres ve 2 araçta arama yapıldı. Aramalara narkotik köpeğinin de katılımıyla 21 personel ile 5 operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller

Aramalarda ele geçirilenler arasında 505 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı (payp) yer aldı.

Adli süreç

Operasyonlar sonucunda yakalanan 8 şüpheli hakkında, TCK Md.188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve TCK Md.191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı. TCK Md.188 kapsamında mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

