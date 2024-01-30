Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Polis, Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
Yayın Tarihi:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara karşı operasyon başlattı. Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 şüpheliyi tutuklarken, diğer 2 şüpheliyi adli kontrol koşuluyla salıverdi.

Öne Çıkanlar
Emeklilere oh çektiren gelişme! Başvurana o paralar geri ödenecek Emeklilere oh çektiren gelişme! Başvurana o paralar geri ödenecek
PTT'den emekliye, çalışana acil nakit desteği! Bugün başvuran yarın alacak PTT'den emekliye, çalışana acil nakit desteği! Bugün başvuran yarın alacak
Banka tek tek ödeyecek! Maaşlara her iki koldan yüzde 65 zam+ bölgesel zam onayı Banka tek tek ödeyecek! Maaşlara her iki koldan yüzde 65 zam+ bölgesel zam onayı
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Sınırda terör operasyonu: 1 FETÖ 1 DAEŞ olmak üzere 3 örgüt mensubu ele geçirildi Sınırda terör operasyonu: 1 FETÖ 1 DAEŞ olmak üzere 3 örgüt mensubu ele geçirildi Uşak merkezli 21 ilde Sibergöz-21 operasyonu: 156 gözaltı Uşak merkezli 21 ilde Sibergöz-21 operasyonu: 156 gözaltı Gazze açlık sınırında: İsrailliler ise yapılan yardımları engellemek için gösteri yapmayı sürdürüyor Gazze açlık sınırında: İsrailliler ise yapılan yardımları engellemek için gösteri yapmayı sürdürüyor İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Bursa, Ankara dikkat! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı geldi İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Bursa, Ankara dikkat! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı geldi Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırıda kullanılan silah ormanlık alanda bulundu