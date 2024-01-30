Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara karşı operasyon başlattı. Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 şüpheliyi tutuklarken, diğer 2 şüpheliyi adli kontrol koşuluyla salıverdi.