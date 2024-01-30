Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: Uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
Polis, Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara karşı operasyon başlattı. Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyette sorgulanan şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 şüpheliyi tutuklarken, diğer 2 şüpheliyi adli kontrol koşuluyla salıverdi.