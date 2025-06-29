Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

Yangın, Gelibolu'da Büyük Zarar Yaratıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen yangında, 100 dönüm buğday ekili alan ve 150 dönüm makilik alan ciddi zarar gördü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

İlçeye bağlı Koruköy ve Demirtepe köyleri arasında bulunan Doğan Aslan mevkisi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine, Tekirdağ, Gelibolu, Evreşe ve Kavakköy bölgelerinden orman ve itfaiye ekipleri, ihtiyaç duyulan hava araçlarıyla birlikte hızla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Müdahaleler sonucunda söndürülen yangında büyük kayıplar yaşandı. 100 dönüm buğday ekili tarla ve 150 dönüm makilik alan yangından etkilendi. Yangının çıkış nedeni ve maddi hasar hakkında detaylı incelemelerin başlatılması bekleniyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili alan ve 150 dönüm makilik alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında, 100 dönüm buğday ekili alan ve 150 dönüm makilik alan zarar gördü.