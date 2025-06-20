Çanakkale'de Yangına Neden Olan Biçerdöver Operatörüne Adli İşlem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamalara göre, yangın Yeniçiftlik köyü Çamuralan mevkisinde gerçekleşti. Yangının büyümesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, hem havadan hem de karadan müdahalede bulundu.

Açıklamada, yangının 51 dönüm ekili arazi ve anızın zarar görmesine yol açtığı bildirildi. Yangının, biçerdöverin çalışması sırasında çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Bu olayla ilgili olarak yangına neden olduğu belirlenen biçerdöver operatörü hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.