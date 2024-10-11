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Çanakkale'de Yapılan Operasyonda 1.7 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kilo 700 gram skunk madde yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:50
Çanakkale'de Yapılan Operasyonda 1.7 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Çanakkale'de Narkotik Operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda 1 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu madde satışını engellemek amacıyla harekete geçti.

Operasyon Ayrıntıları

Operasyon, Çanakkale-Bursa kara yolunun Saltık Mahallesi mevkiinde gerçekleştirildi. Bu sırada, A.Ç, E.Ç. ve M.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalar sonucunda 1 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yasal Süreç

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan üç şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

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