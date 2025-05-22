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Çanakkale'de Yaralanan Üniversite Öğrencisi İçin İki Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçta bulunan iki kişi, motosikletli asayiş ekibinin çarptığı üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:56
Çanakkale'de Yaralanan Üniversite Öğrencisi İçin İki Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de Motosikletli Ekiplerin Takibinde Kaza: İki Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de, motosikletli asayiş ekibinin takip ettiği şüpheli aracın yoldan geçen bir üniversite öğrencisine çarpması sonucu yaşanan kaza sonrasında, arabadaki iki kişi tutuklandı. Kazada yaralanan üniversite öğrencisinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Kaza Detayları

Güzelyalı'da önceki akşam gerçekleşen olayda, motosikletli asayiş ekipleri, iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü.'nü (21) belirledikten sonra, Setboyu Caddesi'nde bulunan 17 EK 823 plakalı aracı takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında, yolun karşısına geçmeye çalışan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa G. (yaşı belirtildi değil) aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kazanın ardından, emniyet güçleri, şüpheli araçtaki Y.Ü. ile birlikte, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan E.K, U.B.K, M.Ü.O. ve C.E.'yi yakalamayı başardı. Gözaltına alınan iki zanlı, mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavi altında olan Doğa G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı...

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı...

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

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