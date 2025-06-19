Çanakkale'deki Fabrika Patlamasında 1 Yaralı

Çanakkale'de Fabrika Patlaması: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Etili köyü ile Ahlatlıburun köyü arasında bulunan bir fabrikada meydana gelen patlama, kısa sürede yangına neden oldu. Olayda, fabrikanın işçilerinden Erdal U. yaralandı.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu hemen bildirdi. Olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri, Çan Belediyesi itfaiye ekibi ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sevk edildi.

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.