Çanakkale'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Orman Yangınında Son Durum

Çanakkale'nin merkez ilçesi Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Valinin Açıklaması

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını belirtti. X hesabından yaptığı açıklamada, “Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için önlemler alınmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.