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Çanakkale'deki Orman Yangınında İki Kardeş Gözaltına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili iki zanlı gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:41
Çanakkale'deki Orman Yangınında İki Kardeş Gözaltına Alındı

Çanakkale'deki Yangınla İlgili Gözaltılar

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangınla ilişkili olarak iki şüpheli yakalandı. Umurbey beldesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Üzerine Soruşturma

Umurbey beldesindeki yangın nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, bahçe temizliği yaptığı sırada yangına neden olduğu iddia edilen M.P. ve kardeşi M.P. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Kararı

Çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki kardeş, yangının çıkış sebebi hakkında sorgulanmaya devam ediliyor.

Yangına Müdahale Çalışmaları

20 Ekim tarihinde Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki Orman Deposu mevkisinde çıkan yangına, etkili bir müdahale gerçekleştirildi. Yangın, 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz ve 10 su tankeri ile toplamda 210 personel tarafından havadan ve karadan söndürüldü. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemlerine geçildi.

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