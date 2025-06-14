Çanakkale'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Sağlık Personeli Ahmet Seçkin, Ordu'da Defnedildi

Çanakkale'deki Patlama ve Ahmet Seçkin’in Cenazesi

12 Haziran tarihinde Çanakkale'nin Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Cenaze Töreni Detayları

34 yaşındaki Seçkin için Ünye ilçesi'nde bulunan Ünye Büyük Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Seçkin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye Sağlık Müdürü Yusuf Güney, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve Taziyeler

Ahmet Seçkin'in babası Musa ve ağabeyi Turgut Seçkin, taziyeleri kabul etti. Seçkin, nişanlısıyla düğün hazırlığı yaparken bu elim olayda hayatını kaybetmişti.

Defin İşlemleri

Cenaze namazının ardından, Seçkin’in naaşı Çaybaşı ilçesi’ndeki Köklük Mahallesi'nde yer alan aile mezarlığına defnedildi.

Patlamada Diğer Yaralılar

Patlamada yaralanan Kumkale köyündeki kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23), babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için Kumkale Balıkçı Barınağı'na gelmişti.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.