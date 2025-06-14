Çanakkale'deki Tarım Arazisindeki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

Yangın Durumu Güncellendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayın duyulmasının ardından çevre sakinleri hızlıca ihbarda bulundu ve bölgeye derhal itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yangınla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Toraman, yangının Çamköy kırsalında, orman sınırları dışındaki açık bir alanda meydana geldiğini belirtti.

Yangınla Mücadele Ekipleri

Yangına müdahale eden ekip sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Vali Toraman, "Yangına 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araç ile toplam 85 müdahale personeli katılmaktadır. Şu an için yangın kısmen kontrol altına alınmıştır. Yerleşim yerlerinde tahliyeyi gerektirecek bir risk bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.