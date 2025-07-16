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Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Gelibolu'da tarım arazisinde başlayan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 01:55
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangının yerleşim alanlarına tehdit oluşturması önlendi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Evreşe Beldesi ile Şadıllı köyü arasındaki tarım arazisinde, dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangına ilişkin ilk ihbarlar alındıktan sonra, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve Kontrol Süreci

Yangına, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştiren ekipler, can ve mal kaybını önlemek adına başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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