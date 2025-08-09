DOLAR
Çanakkale'deki Yangında İkinci Gün Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'deki orman yangınında kontrol büyük oranda sağlandı, ama mücadele devam ediyor. Yangında hasar gören yapılar görüntülendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:46
Çanakkale'deki Yangında İkinci Gün Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde sürüyor. Yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangının Etkileri ve Çalışmalar

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri, Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde başlayan yangına müdahale ediyor. Yangın, akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki mücadelelerine arazözlerle devam ederken, bir yangın helikopteri de havadan destek sağlıyor.

Sarıcaeli köyündeki bir sitede bulunan 2 çelik konstrüksiyon ev, yangından dolayı kullanılmaz hale geldi. Lapseki Orman İşletme Şefliği itfaiye ekibi, alevlerden etkilenen evlerde soğutma çalışmaları yürütüyor. Yangın anları, sosyal medya hesaplarında da dikkat çekti.

Hasar Gören Tesisler

Alevlerin, Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaşlıların tahliye edildiği alanların sınırında kontrol altına alındığı görüldü. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Çanakkale Radyo ve TV Kulesi'ndeki tesis de yangından etkilendi.

Çalışmaların Boyutu

Sahada 1 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 77 arazöz, 5 dozer, 40 teknik personel ve toplamda 670 personel ile yangına karşı mücadele devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmaları başlattı.

Valilikten Uyarı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, orman teşkilatının kahramanları ve yangınlara müdahaleye destek veren herkese teşekkür etti. Ancak, rüzgarın önümüzdeki 2 günde kuvvetli olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Vali Toraman, "Tedbirli ve dikkatli olmaya azami gayret gösterelim." şeklinde ifadeler kullandı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçramış ve büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar görüntülendi.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar görüntülendi.

