Çanakkale'deki Yangında Zarar Gören Alanlar Helikopterle İncelendi

Yangın Kontrol Altında, Zarar Gören Alanlar İncelendi

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkarak büyük zarara yol açan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın sonrası zarar gören ormanlık alan, helikopterle görüntülendi.

Helikopterden Yapılan İnceleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangının etkili olduğu bölgeleri helikopterle inceledi. Yangın sonrası durumu değerlendirmek üzere Anadolu Ajansı ekibi de, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter ile zarar gören alanları görüntülemeyi başardı.

Ekiplerin yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, yerel halk yangının verdiği zararın boyutunu görmek adına endişe içerisinde bekliyor.

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan, helikopterden görüntülendi. Fotoğrafta kent merkezindeki yangından etkilenen alanlar görülüyor.

Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan, helikopterden görüntülendi. Fotoğrafta kent merkezindeki yangından etkilenen alanlar görülüyor.