Çanakkale Ezine'de Tarım Yangını Ormana Sıçradı — Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Ezine'de tarım arazisi yangını ormana sıçradı
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Müdahale sürüyor
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerinin ekipleri de destek veriyor.
