Çanakkale Ezine'de Tarım Yangını Ormana Sıçradı — Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Ezine Akköy’de başlayan tarım yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı; Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.