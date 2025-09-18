Çanakkale Ezine'de Tarım Yangını Ormana Sıçradı — Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Ezine Akköy’de başlayan tarım yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı; Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:22
Çanakkale Ezine'de tarım arazisi yangını ormana sıçradı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Müdahale sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerinin ekipleri de destek veriyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

