Çanakkale Ezine'de Trafik Jandarması Öğrenci ve Öğretmenlere Trafik Eğitimi Verdi

Çanakkale Ezine'de Trafik Jandarması Öğrencilere ve Öğretmenlere Eğitim Verdi

Geyikli İlköğretim Okulunda 6’ıncı Moto Trafik Tim Komutanlığı tarafından bilgilendirme

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki İlköğretim Okulunda, 6’ıncı Moto Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere trafik güvenliği konusunda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte 78 öğrenci ve 15 öğretmene; motosiklet kullanımı, motosiklette kaskın önemi, emniyet kemeri, yaya geçitlerinin kullanımı, kırmızı ışık kuralları, 112 Acil Durum Hattı, 'Bir Kural Bir Ömür' projesi, genel trafik kuralları ve bisiklet kullanımı önemi konularında bilgi verildi.

Öğrencilere Trafik Jandarması Timleri tanıtıldı ve eğitim sonunda jandarma anahtarlığı dağıtıldı.

