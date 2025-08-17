Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Müdahale ve Tahliyeler Sürüyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin son durumu duyurdu. Vali Toraman, yangının şu an itibarıyla tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmediğini bildirdi.

Yangının çıkış yeri ve yayılımı

Yangın, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın, Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara kadar yayıldı ve bölgedeki ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Tahliyeler ve misafir edilenler

Vali Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangını nedeniyle tedbir amacıyla 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını bildirdi. Bu vatandaşlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir ediliyor.

Yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen köyler: Gelibolu'nun Karainebeyli ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri olarak açıklandı.

Müdahale çalışmaları

Söndürme çalışmalarına akşam saatlerine kadar havadan 12 uçak ve 12 helikopter ile destek verildi. Kara ve hazırlık çalışmaları kapsamında ise 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve toplam 985 personel ile müdahale sürüyor.

Vali Toraman, başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere tüm kurum ve ekiplerin yangına karşı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.