DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Müdahale ve Tahliyeler Sürüyor

Gelibolu'da çıkan orman yangınına 985 personel, 12 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor; 5 köy tedbiren tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:38
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Müdahale ve Tahliyeler Sürüyor

Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Müdahale ve Tahliyeler Sürüyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin son durumu duyurdu. Vali Toraman, yangının şu an itibarıyla tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmediğini bildirdi.

Yangının çıkış yeri ve yayılımı

Yangın, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın, Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara kadar yayıldı ve bölgedeki ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Tahliyeler ve misafir edilenler

Vali Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangını nedeniyle tedbir amacıyla 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını bildirdi. Bu vatandaşlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir ediliyor.

Yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen köyler: Gelibolu'nun Karainebeyli ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri olarak açıklandı.

Müdahale çalışmaları

Söndürme çalışmalarına akşam saatlerine kadar havadan 12 uçak ve 12 helikopter ile destek verildi. Kara ve hazırlık çalışmaları kapsamında ise 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve toplam 985 personel ile müdahale sürüyor.

Vali Toraman, başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere tüm kurum ve ekiplerin yangına karşı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
2
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
3
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
5
Batman'da Kumar Operasyonu: 33 Kişiye 305 Bin Lira Ceza
6
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu
7
Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar