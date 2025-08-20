DOLAR
Çanakkale Gelibolu Yangını, Düzenli Bakım Yapılan Ceviz Bahçesini Teğet Geçti

Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan Eceabat Kumköy'deki 30 dönümlük ceviz bahçesini büyük ölçüde teğet geçti; sahibi Ahmet Diksin bakım ve hızlı müdahaleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 19:29
Çanakkale'de son haftalarda çıkan yangınlar kent genelinde orman alanlarının yanı sıra tarım arazilerini de etkiledi. Ancak çevresinde düzenli bakım yapılan bazı tarlalar alevlerden büyük ölçüde korundu.

Yangınların tarım arazilerine etkisi

İl genelinde yükselen yangınlar, bakımsız ve sürülmemiş alanlarda daha hızlı yayıldı. Buna karşın, çevresi düzenli olarak bakılan zirai alanlar yangının etkisini sınırladı ve zararların azalmasına katkı sağladı.

Kumköy'de 30 dönümlük ceviz bahçesi neredeyse zarar görmedi

Eceabat'a bağlı Kumköy'de ailesiyle 30 dönüm alanda ceviz üretimi yapan Ahmet Diksin in bahçesi yangından çok az etkilendi. Diksin, bahçeye 8 yıldır büyük emek verdiklerini, araziyi korumak için sürekli sürüm yaptıklarını ve ağaçların bakımını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diksin, amcası ile babasının yangın haberini alır almaz köye geldiğini ve 'Arazözlerle bahçeyi çevirdiler. Düzenli bakım yaptığımız için korumuş olduk bölgeyi. Alevler, sürülmeyen ve bakımsız olan yerleri tutuşturdu. Hem çalıştığımız için hem de Allah'ın takdiri, bu taraflara sirayet etmedi yangın. Bu da emek vermekle, çalışmakla alakalı bir şey. Hızlı şekilde müdahale edildiği için de bölge korunmuş oldu.' diye konuştu.

Bahçede 120 ceviz ağacı bulunduğunu belirten Diksin, 'Zamanında yetişilmeseydi ve düzenli bakım yapmış olmasaydık büyük zarara uğrayacaktık. Alevler arka taraftaki ağaçların bir kısmına çok yaklaşmış ve kurutmuş. İnsan en çok da verdiği emeğe üzülüyor. Ağaçlar tamamen büyümediği için henüz çok fazla verim alamıyoruz ama 700-800 kilograma yakın verim bekliyoruz.' dedi.

Çanakkale'de son haftalarda çıkan yangınların bazı tarım arazilerini teğet geçmesi, zirai alanların çevresinde düzenli bakım yapılmasının önemini gösterdi. Eceabat'a bağlı Kumköy'de ailesiyle 30 dönüm alanda ceviz üretimi yapan Ahmet Diksin'in arazisi de yangından çok az etkilendi.

