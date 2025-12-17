DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Çanakkale Jandarması'ndan KADES ve Kişisel Güvenlik Bilgilendirmesi

Çanakkale jandarması, öğrencilere kişisel güvenlik eğitimi verip kadınlara KADES ve Aile içi şiddet kanunu hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:26
Çanakkale Jandarması'ndan KADES ve Kişisel Güvenlik Bilgilendirmesi

Çanakkale Jandarması'ndan KADES ve Kişisel Güvenlik Bilgilendirmesi

Okullarda kişisel güvenlik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Uluköy ilköğretim okulları ile Bayramiç ilçesi Evciler ve Türkmeneli İlköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara KADES tanıtımı ve kanun bilgilendirmesi

Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ekiplerince, Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Kemallı köylerinde bulunan halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kadın vatandaşlar ile Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren Akpınar Süt Ürünleri fabrikalarında çalışanlara ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ tanıtıldı.

Aynı etkinlikte ‘Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve vatandaşların konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler, toplum güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürülecek.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ‘KİŞİSEL GÜVENLİK VE SUÇTAN KORUNMA YÖNTEMLERİ’, ‘KADIN DESTEK...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ‘KİŞİSEL GÜVENLİK VE SUÇTAN KORUNMA YÖNTEMLERİ’, ‘KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES)’ VE ‘AİLE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ‘KİŞİSEL GÜVENLİK VE SUÇTAN KORUNMA YÖNTEMLERİ’, ‘KADIN DESTEK...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
5
Muğla'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
6
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı
7
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi