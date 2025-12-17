Çanakkale Jandarması'ndan KADES ve Kişisel Güvenlik Bilgilendirmesi

Okullarda kişisel güvenlik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Uluköy ilköğretim okulları ile Bayramiç ilçesi Evciler ve Türkmeneli İlköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadınlara KADES tanıtımı ve kanun bilgilendirmesi

Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ekiplerince, Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Kemallı köylerinde bulunan halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kadın vatandaşlar ile Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren Akpınar Süt Ürünleri fabrikalarında çalışanlara ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ tanıtıldı.

Aynı etkinlikte ‘Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve vatandaşların konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler, toplum güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında sürdürülecek.

