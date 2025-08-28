Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Müdahale Sürüyor

Ekipler havadan ve karadan seferber edildi

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarındaki orman dışı alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanların görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının rüzgârın etkili olduğu bölgede ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, müdahale ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini, bölgedeki hava ve kara ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını bildirdi.