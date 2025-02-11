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Çanakkale Kıyılarında Deniz Suyu Çekildi: Uzmanlardan Açıklama

Çanakkale kıyılarında yaşanan su çekilmesi, güçlü rüzgarlar ve yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Uzmanlar durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:53
Çanakkale Kıyılarında Deniz Suyu Çekildi: Uzmanlardan Açıklama

Çanakkale’nin Kıyılarında Su Seviyesi Düşüyor

Çanakkale'nin Güzelyalı ve Dardanos sahillerinde gözlemlenen deniz suyu çekilmesi, bölgedeki deniz canlıları ve kıyı ekosistemi üzerinde merak uyandırdı. Bu durum, sahil kesimlerinde yeni küçük adacıkların oluşumuna neden oldu.

Uzmanından Açıklama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege ve Marmara kıyılarında gözlemlenen su çekilmesinin nedenlerini aktardı. Türkoğlu, kuvvetli rüzgar ve poyrazın deniz suyunun çekilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Prof. Dr. Türkoğlu, “Yüksek basıncın etkisiyle su seviyesi farklılıklarının oluştuğunu belirtti. Bu durum, Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su seviyesinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Poyrazın etkisiyle, Kilyos kıyılarına yığılan su, denizlerimizde aniden akışa geçiyor.” dedi.

Gökçeada Kıyıları Üzerinde Çarpıcı Veriler

Analizine devam eden Türkoğlu, Gökçeada kıyılarındaki su seviyesinin Girit'in kuzey bölgesine göre 70-75 santimetre daha yüksek olduğunu belirtti. “Bu suyun, yüksek basınç ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza doğru sürüklenmesi, suyun çekilmesi olarak görünmekte.” diye ekledi.

Depremler ile İlişkilendirilmemeli

Santorini Adası'ndaki depremler ile bu durumu ilişkilendiren yorumlara da değinen Türkoğlu, bu ikisi arasında bir bağlantı kurulmasının yanlış olduğunu ifade etti. “Bu olay tamamen rüzgar, yüksek basınç ve su seviyesi farklarının etkileşimi ile ilgilidir.” şeklinde konuştu.

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